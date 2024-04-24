Похоронный передел: в Екатеринбурге разрешили открывать частные крематории

Вопрос о новых правилах похоронного дела был одним из самых непростых для гордумы. Депутаты то откладывали историю, то возвращались к ней, но прийти к решению долгое время не могли. В списке нововведений острее всего стояла тема частных крематориев. Предложенный думе документ провозглашал: предавать тела огню могут как организации любой формы собственности, так и индивидуальные предприниматели.