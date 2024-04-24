Похоронный передел: в Екатеринбурге разрешили открывать частные крематории

Вопрос о новых правилах похоронного дела был одним из самых непростых для гордумы. Депутаты то откладывали историю, то возвращались к ней, но прийти к решению долгое время не могли. В списке нововведений острее всего стояла тема частных крематориев. Предложенный думе документ провозглашал: предавать тела огню могут как организации любой формы собственности, так и индивидуальные предприниматели.
Презентуя новые правила депутатам, начальник «Службы городских кладбищ» Константин Калашников подчеркнул, что в положении появится термин «кремационный блок». Такими блоками могут владеть не только государственные и муниципальные структуры, но и частные лица. Единственное отличие такого объекта от классического крематория — в блоках запрещено проводить траурные церемонии и организовывать хранилища урн.
Против нововведения активно возражал депутат-коммунист Виктор Сомиков, весь 2023 год боровшийся со строительством частного крематория в Чкаловском районе. Калашникову он заявил, что появление термина «кремационный блок» противоречит федеральному законодательству. «Про частные крематории в федеральном законе нет ни слова!» — настаивал Сомиков. Поддержал его зампрокурора Екатеринбурга Артем Варданян, сославшийся на решение Верховного суда: «Все, что касается похоронного дела, должно быть на государственной и муниципальной земле».
Убедить их пытался главный защитник новых правил, депутат Александр Колесников. «Есть стандарт, который четко разделяет крематории и кремационные блоки. Кремационный блок не предусматривает погребение праха. А если нет последующего погребения праха, то это кремационный блок, который может находиться в частной собственности. Противоречия здесь нет», — пояснял он.
Большинством голосов дума приняла новые правила. За их введение высказались 27 депутатов, еще двое проголосовали против, двое воздержались. На предыдущем заседании без какого-либо ажиотажа гордума приняла новое положение о похоронном деле в Екатеринбурге. Оно, в частности, предусматривает появление родовых захоронений и запрещает ездить по кладбищам на электросамокатах, скейтбордах, гироскутерах и других устройствах.