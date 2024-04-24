Суд оставил в силе приговор экс-главе Тайшетского района

«В 2022 году глава муниципального образования заключил трёхстороннее соглашение с теплоснабжающей организацией, учредителями которой являются его родственники. Однако он не исполнил свою обязанность и не направил уведомление о возникновении ситуации, которая может привести к конфликту интересов», — прокомментировали АиФ-Иркутск в надзорном ведомстве.