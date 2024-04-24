Суд оставил в силе приговор экс-главе Тайшетского района

Суд оставил в силе решение о досрочном снятии с должности главы Тайшетского района. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области.
«В 2022 году глава муниципального образования заключил трёхстороннее соглашение с теплоснабжающей организацией, учредителями которой являются его родственники. Однако он не исполнил свою обязанность и не направил уведомление о возникновении ситуации, которая может привести к конфликту интересов», — прокомментировали АиФ-Иркутск в надзорном ведомстве.
Также бывший глава района не принял никаких мер для того, чтобы предотвратить конфликт. В связи с утратой доверия за неисполнение обязанностей, установленных законом о противодействии коррупции и организации местного самоуправления прокурор обратился в суд с иском освободить главу от должности. Суд поддержал позицию прокуратуры. Бывший мэр подал апелляционную жалобу, но суд оставил приговор без изменений.