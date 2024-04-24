На выставке «Россия» обновят стенд Новосибирской области

Новый этап выставки «Дни России» посвящен путешествиям, традициям страны и нашему будущему. Обновленное выставочное пространство на ВДНХ в павильоне 75B сохранит избранную концепцию триады академика Лаврентьева «Наука — Образование — Производство», но будет дополнено новыми зонами и активностями. На стенде появится панорамной кинотеатр: стена из светодиодных экранов высотой 3 метра и длиной более 10 метров будет транслировать фильмы о Новосибирске и его достопримечательностях, в том числе и детский мультфильм «Мыши в космосе» про приключения мышей-ученых в Академгородке. Посмотреть фильм в кинотеатре смогут до 8 посетителей стенда одновременно.