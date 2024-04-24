Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске появится разметка для электросамокатов

Кроме того, в городе тестируют систему, не позволяющую ездить на самокатах вдвоём.

Мэр Омска Сергей Шелест анонсировал новые меры по оптимизации использования электросамокатов в городе в сотрудничестве с компанией «Вуш». Среди нововведений — улучшенная система парковок и модернизированная технология безопасности.

На данный момент для электросамокатов в Омске выделено 595 парковочных мест. Для упорядочивания стоянки 2 200 самокатов по городу будет нанесена специальная дорожная разметка с указанием мест для парковки.

Также в городе тестируется система «антитандем», разработанная российскими специалистами. Эта технология позволяет автоматически определять количество людей на одном самокате, что поможет предотвратить происшествия, связанные с ездой вдвоем.

Мэр города также напомнил о необходимости соблюдения правил безопасности и скоростного режима при использовании электросамокатов.