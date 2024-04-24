Две девушки из Краснодарского края попали в рейтинг Forbes. Олеся Иванченко и Александра Жаркова вошли в списки самых перспективных россиян до 30 лет.
Олеся Иванченко родилась в станице Калужской. Окончила КубГУ, а во время учебы играла с командой вуза в КВН. С 2015 по 2017 год выступила в телевизионной Премьер-лиге, в Международной лиге КВН в Минске и в Центральной Краснодарской лиге КВН. В 2019 году Олеся Иванченко участвовала в ⅛ финала Высшей лиги КВН в составе команды «Планета Сочи».
В 2020 году попала в «Comedy Баттл», однако выбыла на втором раунде. В конце 2020 года стала одной из ведущих шоу «Больно смешно». А в 2021 году участвовала в проекте «Игра» в команде «Женская сборная».
В мае 2023 года на YouTube вышло шоу «Натальная карта», которое принесло Олесе Иванченко популярность. Первый выпуск набрал около 10 млн просмотров.
Александра Жаркова вместе с будущим мужем Евгением Давыдовым и подругой Алиной Чичиной запустили коммуникационное агентство Setters. Команда разрабатывала контент-стратегии для компаний, рекламу, сайты и дизайн.
Агентство стало известным после кейса «Пышечной 1958» в Санкт-Петербурге. Команда оформила неофициальный аккаунт заведения в соцсети. Но собственник об этом не знал. Провокационные фотографии и необычные подписи позже попали СМИ. А на агентство обратили внимание крупные рекламодатели.
Суммарная выручка активов, входящих в группу Setters, в 2023 году достигла около 650 млн рублей. В мае 2023 года запущено издание Setters Media о культуре, бизнесе и технологиях.