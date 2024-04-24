Две девушки из Краснодарского края попали в рейтинг Forbes

Олеся Иванченко родилась в станице Калужской. Окончила КубГУ, а во время учебы играла с командой вуза в КВН. С 2015 по 2017 год выступила в телевизионной Премьер-лиге, в Международной лиге КВН в Минске и в Центральной Краснодарской лиге КВН. В 2019 году Олеся Иванченко участвовала в ⅛ финала Высшей лиги КВН в составе команды «Планета Сочи».