К 9 Мая все участники Великой Отечественной войны получат единовременную выплату

В минувшую среду 17 апреля на железнодорожный вокзал Омска прибыл патриотический поезд «Сила в правде». Это эшелон-музей, где представлены экспозиции, посвящённые Великой Отечественной войне и СВО. Тематический агитпоезд министерства обороны РФ следует по регионам России и с 23 февраля по 8 мая пройдёт более 34 тысяч километров с остановками в 67 субъектах РФ — от Владивостока до Калининграда. Акция «Сила в правде» (0+) проводится в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, чтобы ещё раз рассказать жителям страны о подвигах дедов и прадедов, которые ценой жизни восстановили мир на планете. «Очень символично, что эта патриотическая акция берёт своё начало с Дня защитника Отечества. Омск — Город трудовой доблести. Наш город и сегодня куёт победу, а наши бойцы сражаются в зоне специальной военной операции с тем же злом и нелюдями, с которыми сражались наши деды в годы Великой Отечественной войны, — подчеркнул Виталий Хоценко. — Спасибо министерству обороны и президенту страны за возможность прикоснуться к истории победы нашего народа в Великой Отечественной войне, за возможность видеть, как это было тогда и как это происходит сейчас».