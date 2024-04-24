К 9 Мая все участники Великой Отечественной войны получат единовременную выплату

Более подробно об этом рассказал губернатор Омской области. «В преддверии Дня Победы определили, что единовременно выплатим по 250 тысяч рублей всем участникам Великой Отечественной войны. Их у нас в Омской области сейчас проживает 79 человек», — уточнил Виталий Хоценко.
Все проживающие в Омской области ветераны получат именные поздравления, а участники и инвалиды Великой Отечественной войны ещё и памятный подарок. В региональном правительстве также напомнили о ряде дополнительных льгот. Например, с 3 по 12 мая омские и иногородние участники, инвалиды Великой Отечественной войны и их сопровождающие смогут бесплатно проехать в городском общественном транспорте. Та же льгота будет действовать в транспорте пригородного и междугороднего сообщения на территории региона. Кроме того, в Омске действует и социальный проект по бесплатному проезду на такси ветеранов Великой Отечественной войны.
Добавим, что участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда предоставляется бесплатное социальное обслуживание во всех формах. Также организована работа 66 мобильных медицинских бригад для проведения диспансерных осмотров и оказания медицинской помощи на дому ветеранам и инвалидам войны. Омские волонтёры в рамках благотворительных акций помогают ветеранам с уборкой жилья, заготовкой дров, благоустройством дворов.
В честь Дня Победы
В минувшую среду 17 апреля на железнодорожный вокзал Омска прибыл патриотический поезд «Сила в правде». Это эшелон-музей, где представлены экспозиции, посвящённые Великой Отечественной войне и СВО. Тематический агитпоезд министерства обороны РФ следует по регионам России и с 23 февраля по 8 мая пройдёт более 34 тысяч километров с остановками в 67 субъектах РФ — от Владивостока до Калининграда. Акция «Сила в правде» (0+) проводится в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, чтобы ещё раз рассказать жителям страны о подвигах дедов и прадедов, которые ценой жизни восстановили мир на планете. «Очень символично, что эта патриотическая акция берёт своё начало с Дня защитника Отечества. Омск — Город трудовой доблести. Наш город и сегодня куёт победу, а наши бойцы сражаются в зоне специальной военной операции с тем же злом и нелюдями, с которыми сражались наши деды в годы Великой Отечественной войны, — подчеркнул Виталий Хоценко. — Спасибо министерству обороны и президенту страны за возможность прикоснуться к истории победы нашего народа в Великой Отечественной войне, за возможность видеть, как это было тогда и как это происходит сейчас».
В агитационном поезде, состоящем из девяти тематических вагонов, были представлены масштабные экспозиции об истории родов войск Вооружённых сил России, продемонстрированы образцы военной техники начиная со времён Великой Отечественной войны и завершая сегодняшним днём. В тот день на перроне омского железнодорожного вокзала было очень многолюдно — посмотреть музей на колёсах пришли школьники, студенты, представители ветеранской и молодёжной общественности, военнослужащие Омского гарнизона и курсанты военных учебных заведений, волонтёры и юнармейцы. За несколько часов акцию посетили более 18,5 тысячи человек. Добавим, что в этот же день глава региона вручил участникам СВО государственные награды, а начальник поезда всероссийской агитационно-пропагандистской акции «Сила в правде» генерал-майор Сергей Приймак наградил омских волонтёров и благотворителей медалями министерства обороны России «За милосердие и активную гуманитарную помощь».