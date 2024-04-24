В мэрии рассказали о ситуации с паводком в Красноярске

Об этом свидетельствуют данные, ежедневно собираемые специалистами главного управления по ГО, ЧС и ПБ на 7 водомерных постах на городских реках.
Напомним, паводок на реке Кача начался 17 апреля — в теплый период уровень воды поднялся более чем на один метр. «В настоящее время, в условиях похолодания, уровень воды невысокий, около минимальных отметок, — рассказали в мэрии. — По состоянию на 24 апреля у моста по улице Обороны он составляет 140 см (при критическом — 350 см), а у пешеходного моста на улице Кирова — 97 см (при критическом — 400 см)».
Паводок на реке Бугач уже закончился. В этом году он прошел без чрезвычайных ситуаций: подтоплений придомовых территорий и жилых домов не зафиксировано, обращений от жителей не поступало. Специалисты говорят, что сейчас вода по речной долине идет свободно, без разливов; угрозы выхода из берегов нет.
Паводок на Енисее в Красноярске ожидается в июне. Сейчас сброс воды на Красноярской ГЭС составляет около 2900 кубометров в секунду, уровень воды в Енисее в черте города — 190 см при критическом 390 см.