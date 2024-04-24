В мэрии рассказали о ситуации с паводком в Красноярске

Напомним, паводок на реке Кача начался 17 апреля — в теплый период уровень воды поднялся более чем на один метр. «В настоящее время, в условиях похолодания, уровень воды невысокий, около минимальных отметок, — рассказали в мэрии. — По состоянию на 24 апреля у моста по улице Обороны он составляет 140 см (при критическом — 350 см), а у пешеходного моста на улице Кирова — 97 см (при критическом — 400 см)».