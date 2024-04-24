Продажу билетов открыли на маршрут нижегородских «Валдаев» в Юрино

Стартовала продажа билетов на речной маршрут «Нижний Новгород — Юрино» в августе. Перевозить пассажиров будут «Валадаи». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В навигации 2023 года это направление пользовалось большим спросом. Так, замок Шереметева в Юрине увидели 2599 человек. Как уточнили в компании «Водолет», заблаговременная покупка билетов будет удобна для тех, кто привык планировать свой отпуск.
Напомним, что также открыты продажи на речные рейсы до Городца. Пассажиров также будут перевозить «Валдаи». Открыто бронирование на маршрут «Метеор 120Р» по направлению «Нижний Новгород — Ульяновск».
Навигация скоростных судов стартует в мае, когда уровень воды позволит установить причалы.