Главные новости 24 апреля

Что известно о задержании замминистра обороны Тимура Иванова

Иванову предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).



Материалы уголовного дела против главы Гагаузии направили в суд

Евгения Гуцул в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело в Молдавии является политическим преследованием.



Агент СБУ до подрыва Прозорова была на базе британского спецназа

Гражданка Украины Ярослава Хрестина, которую подозревают в передаче из Варшавы взрывчатки для покушения на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, в сентябре 2023 года посещала британский город Херефорд, где находится военная база Особой воздушной службы Великобритании.



Маск предупредил об угрозе начала гражданской войны на Западе

Так Маск отреагировал на пост профессора Гада Саада, в котором ученый предупредил, что избранный Западом путь цивилизационного самоубийства, связанный с нерегулируемым наплывом мигрантов, рано или поздно приведет к тому, что жители западных стран восстанут и начнется гражданская война.



ФАС согласовала цены на препараты для профилактики инсультов

Это первые отечественные дженерики в рамках МНН «Тикагрелор» для снижения риска инфарктов и инсультов.