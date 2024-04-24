Собянин: В поликлиниках Москвы внедрят расшифровку рентген-исследований через ИИ

«Ежегодно выполняется в среднем 2 млн флюорографий и рентгенографий органов грудной клетки, и большую часть из них проводят для профилактики. К примеру, в 99% флюорографий не выявляют патологий, и врачи занимаются описанием “нормы”. Учитывая огромный накопленный опыт в этой сфере, умные алгоритмы способны точно определить отсутствие признаков заболеваний. Поэтому мы готовы передать анализ и описание исследований настроенным на максимальную чувствительность сервисам ИИ. Для этого внедрен специальный тариф ОМС», — написал мэр.