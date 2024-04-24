Собянин: В поликлиниках Москвы внедрят расшифровку рентген-исследований через ИИ

«Ежегодно выполняется в среднем 2 млн флюорографий и рентгенографий органов грудной клетки, и большую часть из них проводят для профилактики. К примеру, в 99% флюорографий не выявляют патологий, и врачи занимаются описанием “нормы”. Учитывая огромный накопленный опыт в этой сфере, умные алгоритмы способны точно определить отсутствие признаков заболеваний. Поэтому мы готовы передать анализ и описание исследований настроенным на максимальную чувствительность сервисам ИИ. Для этого внедрен специальный тариф ОМС», — написал мэр.
Собянин пояснил, что если на снимке не обнаружится признаков заболеваний, то заключение от нейросети автоматически появится в электронной медкарте пациента. Если же ИИ найдет отклонение от нормы, описание поступит врачам, и пациент получит заключение специалиста в течение суток.
«С помощью применения искусственного интеллекта рассчитываем ускорить описание исследований и повысить точность диагностики», — добавил мэр.
Он также сообщил, что для дополнительной гарантии с мая по сентябрь заключения, сформированные ИИ самостоятельно, будут проверять ведущие рентгенологи России: в течение двух дней в медкарту поступит медицинское заключение от врача.
«До конца года эксперты сделают выводы о безопасности применения нейросетей без участия врача. В случае успеха ИИ-технологии оставят работать автономно на постоянной основе», — заключил Собянин.