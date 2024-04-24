В Омске началась обработка от клещей парков и скверов

В Омске стартовала плановая акарицидная обработка городских парков и скверов для борьбы с клещами. Эту работу ведёт Управление дорожного хозяйства и благоустройства, сообщает пресс-служб мэрии.



Для проведения весенней обработки заключён контракт с ООО «САНЭПИДСЕРВИС». Стоимость работ составляет 699,9 тысяч рублей. Обработке подлежат 106 объектов, включая территории скверов, бульваров и парков общей площадью более 3,5 миллиона квадратных метров.



Традиционно такие меры проводятся дважды в год — весной и осенью. Первым для обработки был выбран парк имени 30-летия Победы, где работы начались накануне праздничных мероприятий. В ближайшее время специалисты приступят к обработке таких мест как скверы имени Карбышева и Панфилова, а также Пушкинский сквер. Завершить её планируют к 25 мая.