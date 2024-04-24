Еще шесть автобусов белорусского производства прибыли в Краснодар

В Краснодаре пополнился парк белорусских электробусов. Всего семь транспортных средств от производителя «Белкоммунмаш» разместили в депо МУП «КТТУ». Первый электробус прибыл в марте, остальные шесть доставлены в город недавно. К ним уже установлены четыре ночные зарядные станции, идет завершение оформления всех необходимых документов. Приобретение электробусов осуществили за счет средств краевого бюджета, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.
Новые транспортные средства имеют запас хода до 200 километров при полной нагрузке и активной эксплуатации. Они оснащены кондиционерами, системами видеонаблюдения, терминалами для бесконтактной оплаты проезда, USB-разъемами для зарядки гаджетов и пандусами для маломобильных пассажиров. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин подчеркнул, что главная особенность этого белорусского транспорта — его экологическая безопасность и надежность.
Кроме того, в феврале в Краснодар поступили электробусы отечественного производства Волгабас в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Глава города Евгений Наумов провел осмотр новых транспортных средств.
Также в рамках региональной государственной программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» было приобретено 37 единиц общественного транспорта марки ПАЗ.