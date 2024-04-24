Еще шесть автобусов белорусского производства прибыли в Краснодар

В Краснодаре пополнился парк белорусских электробусов. Всего семь транспортных средств от производителя «Белкоммунмаш» разместили в депо МУП «КТТУ». Первый электробус прибыл в марте, остальные шесть доставлены в город недавно. К ним уже установлены четыре ночные зарядные станции, идет завершение оформления всех необходимых документов. Приобретение электробусов осуществили за счет средств краевого бюджета, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.