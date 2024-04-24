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Возле ТРК «Родник» появится сквер с сухим ручьем

Возле ТРК «Родник» стартовали работы по благоустройству нового общественного пространства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Подрядчик уже завершил планировку площадок и тротуарной сети, работы по асфальтированию и обустройству основания из щебня. Сейчас идет укладка тротуарной плитки.

В обновленном сквере появятся широкие прогулочные дорожки, множество удобных скамеек и урн. По всему периметру будет обустроено современное наружное освещение и система видеонаблюдения. Для удобного и безопасного перехода через детскую железную дорогу предусмотрен пешеходный мостик. «Изюминкой пространства станет сухой ручей, с руслом, заполненным камнями, окруженный валунами и растениями», — отметили в мэрии.

Все работы планируется завершить к концу летнего сезона.

ЖКХ