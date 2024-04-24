Возле ТРК «Родник» появится сквер с сухим ручьем

В обновленном сквере появятся широкие прогулочные дорожки, множество удобных скамеек и урн. По всему периметру будет обустроено современное наружное освещение и система видеонаблюдения. Для удобного и безопасного перехода через детскую железную дорогу предусмотрен пешеходный мостик. «Изюминкой пространства станет сухой ручей, с руслом, заполненным камнями, окруженный валунами и растениями», — отметили в мэрии.