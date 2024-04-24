Военная техника и участники парада Победы 2024 года в Ростове-на-Дону: публикуем полный список

Военная техника и участники парада Победы 9 мая 2024 года в Ростове-на-Дону — это, пожалуй, главное, что интересует ростовчан, которые планируют лично или во время прямой трансляции посмотреть праздничное действо.
Парад Победы традиционно начинается в 10.00. В прошлом году в строю прошли около 2,5 тысячи человек. Честь выступить на Параде Победы получили военнослужащие лучших соединений и воинских частей ЮВО, Южного округа войск Национальной гвардии РФ, пограничного управления ФСБ по региону, областного ГУ МЧС, Донского спасательного центра МЧС, курсанты Ростовского юридического института МВД, воспитанники кадетских корпусов и юнармейцы.
В составе механизированной колонны ростовчане впервые увидели «бронеКамАЗ», обновленный бронеавтомобиль «ВПК-Урал» и универсальный комплекс сбора и обработки данных на базе «Тигра». По Театральной площади проехал комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха», бронеавтомобиль «Есаул», построенный на базе УАЗ «Патриот». А годом ранее ростовчане впервые увидели системы залпового огня «Катюша».
Показали зрителям и зенитные ракетные системы нового поколения С-350 «Витязь» для уничтожения самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, крылатых ракет и беспилотников на любой высоте. Еще — один из самых мощных танков Вооруженных Сил России Т-72Б3 с улучшенными боевыми характеристиками. Впечатляюще выглядели современные дымовые машины ТДА-3, разведывательные химические машины РХМ-6, различные модификации «КамАЗа», робототехнический комплекс разминирования «Уран-6». Последний использовался в Сирии при разминировании Пальмиры, Алеппо и Дейр-эз-Зора.
А со времен Великой Отечественной по Ростову проехал ЗиЛ-157 1942 года выпуска, «Катюша» и танк Т-34−85.
Что касается всеми любимой воздушной части парада, то, когда он проходил в Ростове в последний раз, на небе появились 32 самолета и вертолета 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО. В парадный строй были включены самолеты военно-транспортной авиации ВКС России: Ту-134, Ан-26, Ан-12 и Л-410.
В показательных полетах принимали участие самолеты оперативно-тактической авиации ЮВО — Су-24М, Су-27, Су-34, Су-30СМ, а также вертолеты армейской авиации ЮВО — Ми-8, Ми-35, Ми-28 и Ка-52.
КОГДА И ГДЕ СМОТРЕТЬ РЕПЕТИЦИИ.
Напомним, ночные репетиции Парада Победы 9 мая 2024 года в Ростове-на-Дону назначены на 2, 3 (резервный день) и 4 мая. Улицы будут перекрыты с 18.00 до 1.00, а чеканить шаг участники начинают обычно в 21.00. подготовка длится порядка двух часов.
Генеральная репетиция состоится в субботу, 7 мая, обычно она стартует, как и сам Парад Победы 9 мая, в 10.00.
Напомним, на время репетиций и подготовки к ним, в центре Ростова будет ограничено движение личного автотранспорта и общественного.