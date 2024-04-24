Военная техника и участники парада Победы 2024 года в Ростове-на-Дону: публикуем полный список

Что касается всеми любимой воздушной части парада, то, когда он проходил в Ростове в последний раз, на небе появились 32 самолета и вертолета 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО. В парадный строй были включены самолеты военно-транспортной авиации ВКС России: Ту-134, Ан-26, Ан-12 и Л-410.