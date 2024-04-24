Жителям Екатеринбурга раскрыли даты опрессовок-2024. ГРАФИК

Согласно утвержденному графику, опрессовки состоятся в следующие дни:
- первый этап — с 14 по 17 мая;
- второй этап — с 4 по 7 июня;
- третий этап — с 16 по 19 июля;
- четвертый этап — с 6 по 9 августа.
По заверениям энергетиков, опрессовки пройдут без отключения горячей воды. Однако чаще всего екатеринбуржцы в период работ остаются без снабжения. Утверждается, что это происходит по инициативе управляющих компаний, которые перекрывают воду на время испытаний.
Опрессовки в 2023 году начались в Екатеринбурге чуть позднее. Сезон стартовал 16 мая, а завершился в первой половине августа. Испытания нередко завершались прорывом труб в разных районах города.