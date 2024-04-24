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Жителям Екатеринбурга раскрыли даты опрессовок-2024. ГРАФИК

Сезон опрессовок в Екатеринбурге начнется в середине мая. Как сообщили в пресс-службе компании «Т Плюс-Урал», плановые отключения пройдут в четыре этапа.

Согласно утвержденному графику, опрессовки состоятся в следующие дни:

  • первый этап — с 14 по 17 мая;
  • второй этап — с 4 по 7 июня;
  • третий этап — с 16 по 19 июля;
  • четвертый этап — с 6 по 9 августа.

По заверениям энергетиков, опрессовки пройдут без отключения горячей воды. Однако чаще всего екатеринбуржцы в период работ остаются без снабжения. Утверждается, что это происходит по инициативе управляющих компаний, которые перекрывают воду на время испытаний.

Опрессовки в 2023 году начались в Екатеринбурге чуть позднее. Сезон стартовал 16 мая, а завершился в первой половине августа. Испытания нередко завершались прорывом труб в разных районах города.

ЖКХ