Жителям Екатеринбурга раскрыли даты опрессовок-2024. ГРАФИК

По заверениям энергетиков, опрессовки пройдут без отключения горячей воды. Однако чаще всего екатеринбуржцы в период работ остаются без снабжения. Утверждается, что это происходит по инициативе управляющих компаний, которые перекрывают воду на время испытаний.