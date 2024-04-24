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В Воронежской области задержан владелец иномарки, нарушивший ПДД 313 раз

Происшествие случилось.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронежской области на трассе М-4 «Дон» инспекторы ДПС задержали водителя иномарки, нарушившего ПДД 313 раз, об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Полицейские остановили Toyota Corolla с иностранными номерами. Автомобилем управлял 35-летний мужчина. Инспекторы ДПС выяснили, что за ним числится 313 составленных протоколов. Общая сумма штрафов превышала 350 000 рублей.

Водителя обязали погасить задолженность в течение 60 суток. В противном случае мужчине грозит до 15 суток ареста или до 50 часов обязательных работ.

ГИБДД