В Воронежской области задержан владелец иномарки, нарушивший ПДД 313 раз

В Воронежской области на трассе М-4 «Дон» инспекторы ДПС задержали водителя иномарки, нарушившего ПДД 313 раз, об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
Полицейские остановили Toyota Corolla с иностранными номерами. Автомобилем управлял 35-летний мужчина. Инспекторы ДПС выяснили, что за ним числится 313 составленных протоколов. Общая сумма штрафов превышала 350 000 рублей.
Водителя обязали погасить задолженность в течение 60 суток. В противном случае мужчине грозит до 15 суток ареста или до 50 часов обязательных работ.