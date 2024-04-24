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Водоемы в Москве начали готовить к открытию купального сезона

Столичные спасатели начали готовиться к открытию купального сезона. Об этом в среду, 24 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Источник: РИА "Новости"

— Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах приступили к обследованию дна водоемов, расположенных в зонах отдыха с возможностью купания. Основная задача — обнаружить и извлечь накопившийся мусор и травмоопасные предметы, которые могли попасть в воду в осенне-зимний период, — рассказал он.

Обследование водоемов реализуется в несколько этапов. В настоящее время специалисты устраняют природный мусор и осматривают береговые линии, затем они проведут повторную очистку водоемов. В июле также планируется провести еще одно водолазное обследование.

Кроме того, столичный коммунальный флот подготовили к открытию речной навигации. В течение прошлого сезона речной навигации суда коммунального флота собрали около 600 тонн плавающего мусора, ликвидировали почти 100 загрязнений, извлекли со дна около 21 тысячи тонн песка и грунта.

туризм и отдых