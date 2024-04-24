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Тушить костры, не рвать тюльпаны. В Минэкологии напомнили узбекистанцам, как следует вести себя на природе

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Минэкологии рассказало, как следует вести себя жителям Узбекистана, выезжающим на отдых на природу, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Сезон пикников на природе открыт, и многие узбекистанцы устремились на природу — в горы Чимгана, на реку Чаткал, на маковые поля в Красногорске и в другие живописные места Узбекистана. И не всегда отдых горожан завершается без ущерба природе.

Как правило, они оставляют за собой множество неприятностей: выбрасывают мусор, загрязняя окружающую среду, срывают цветы и растения, занесенные в Красную книгу, жгут и не тушат костры в запрещенных местах, создавая угрозу пожара.

Минэкологии обратилось к жителям Узбекистана с призывом гуманно и ответственно относится к окружающей их природе и просит строго соблюдать непреложные правила:

  • не оставлять после себя бытовые отходы, а вывозить их;
  • при разведении костра затушить золу и другие горючие вещества;
  • не срывать растения в зеленых зонах;
  • не собирать растения и цветы, в частности, тюльпаны, занесенные в Красную книгу;
  • не причинять вреда диким животным.

Нарушителей правил накажут на основании соответствующих статей Кодекса об административной ответственности.

«Если вы столкнулись с экологическими нарушениями в зонах отдыха, обращайтесь в Министерство экологии по телефону 71 207−11−07, МВД или Национальную гвардию. Помните, мы все в равной степени несем ответственность за защиту окружающей среды», — сообщили в Минэкологии.

экология