Тушить костры, не рвать тюльпаны. В Минэкологии напомнили узбекистанцам, как следует вести себя на природе

Сезон пикников на природе открыт, и многие узбекистанцы устремились на природу — в горы Чимгана, на реку Чаткал, на маковые поля в Красногорске и в другие живописные места Узбекистана. И не всегда отдых горожан завершается без ущерба природе.
Как правило, они оставляют за собой множество неприятностей: выбрасывают мусор, загрязняя окружающую среду, срывают цветы и растения, занесенные в Красную книгу, жгут и не тушат костры в запрещенных местах, создавая угрозу пожара.
Минэкологии обратилось к жителям Узбекистана с призывом гуманно и ответственно относится к окружающей их природе и просит строго соблюдать непреложные правила:
- не оставлять после себя бытовые отходы, а вывозить их;
- при разведении костра затушить золу и другие горючие вещества;
- не срывать растения в зеленых зонах;
- не собирать растения и цветы, в частности, тюльпаны, занесенные в Красную книгу;
- не причинять вреда диким животным.
Нарушителей правил накажут на основании соответствующих статей Кодекса об административной ответственности.
«Если вы столкнулись с экологическими нарушениями в зонах отдыха, обращайтесь в Министерство экологии по телефону 71 207−11−07, МВД или Национальную гвардию. Помните, мы все в равной степени несем ответственность за защиту окружающей среды», — сообщили в Минэкологии.