В Кузбассе бесплатно раздадут десятки тысяч георгиевских лент к 9 мая

Кузбасс присоединился к всероссийской акции «Георгиевская ленточка». До 9 мая волонтеры вручат десятки тысяч символов Победы и расскажут, как их правильно носить — у сердца, как награду и знак памяти.
Так, в Кемерове раздадут 20 тыс. ленточек у памятника воинам-кузбассовцам, возле драмтеатра, на Аллее Героев, бульваре Строителей, в вузах и ссузах. В Новокузнецке символы Победы будут раздавать на Бульваре Героев, у Драмтеатра, у ДК «Дзержинского», около ТЦ «Полет», ТЦ «Парус». В Тяжине акция уже стартовала на площади Ленина.
Вместе с лентами волонтёры распространят значки «Красная гвоздика» — символ памяти павшим героям и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий.
В День Победы в Кемерове, Новокузнецке и Юрге запланированы парады с участием воинских частей, военной и ретро-техники. Состоятся и традиционные акции «Окна Победы» и «Свеча Памяти». Активисты Российских студенческих отрядов помогут пенсионерам, детям и ветеранам Великой Отечественной войны.