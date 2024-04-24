В Кузбассе бесплатно раздадут десятки тысяч георгиевских лент к 9 мая

Так, в Кемерове раздадут 20 тыс. ленточек у памятника воинам-кузбассовцам, возле драмтеатра, на Аллее Героев, бульваре Строителей, в вузах и ссузах. В Новокузнецке символы Победы будут раздавать на Бульваре Героев, у Драмтеатра, у ДК «Дзержинского», около ТЦ «Полет», ТЦ «Парус». В Тяжине акция уже стартовала на площади Ленина.