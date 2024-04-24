На Кубани ограничат движение грузовиков на участке трассы А-146

С 25 апреля ограничения действуют на мосту под Крымском на участке А-146. Автомобили с максимальной полной массой более 15 тонн и максимальной нагрузкой на ось более 6 тонн не могут проехать по путепроводу через железную дорогу «Крымск — Грушевый».