На Кубани ограничат движение грузовиков на участке трассы А-146. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье». Ограничения будут действовать с 1 июня до 15 сентября.
Так, ограничения введут на участке трассы А-146 «Краснодар — Верхнебаканский» км 48+549 — км 110+440 — от станицы Северской до Крымска. Грузовики и составы транспорта с разрешенной максимальной массой более 15 тонн не смогут проехать с 8:00 до 20:00 каждого дня.
С 25 апреля ограничения действуют на мосту под Крымском на участке А-146. Автомобили с максимальной полной массой более 15 тонн и максимальной нагрузкой на ось более 6 тонн не могут проехать по путепроводу через железную дорогу «Крымск — Грушевый».
«Ограничения связаны с неудовлетворительным состоянием искусственного сооружения и вводятся на основании технического заключения экспертов», — уточнили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».
Ограничения действуют до 31 декабря.