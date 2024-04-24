В Иркутске пройдет спортивная акция «Рекорд Победы»

Иркутск пополняет список мероприятий ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Еще одним событием 9 мая станет спортивная акция по поднятию гирь «Рекорд Победы». Она ежегодно проводится по всей стране.
— Главная задача для всех участников акции — поднять гирю 28 тысяч 855 раз. Именно столько мирных дней прошло со Дня Победы 1945 года до 9 мая нынешнего года, — уточняет министр спорта Приангарья Павел Богатырев.
Не останутся в стороне от соревнования и другие населенные пункты Приангарья. К акции планируют подключиться жители Тулуна, Байкальска, Тайшета, Усть-Кута, Железногорска-Илимского, Заларинского, Боханского, Осинского, Эхирит-Булагатского, Иркутского районов и других муниципальных образований области.
Попробовать свои силы смогут сибиряки любого возраста и спортивной подготовки. Вес гири, которую предстоит поднять, будет зависеть от возраста спортсмена — от шести до 32 килограммов. Центральную площадку акции «Рекорд Победы» откроют в 11:30, а затем начнется состязание.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о программе празднования Дня Победы в Иркутске в 2024 году.