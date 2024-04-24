В Красноярске женщина привязала к машине больную собаку

«Тогда она привязала животное поводком к машине и начала движение до дома своего внука на ул. Затонская, чтобы он помог поместить собаку в автомобиль. Проехав некоторое расстояние, женщина припарковала автомобиль и повела собаку пешком. В настоящее время продолжаются проверочные мероприятия, в том числе устанавливаются возможные нарушения ПДД. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщает полицейский главк.