В Красноярске женщина привязала к машине больную собаку

КЕМЕРОВО, 24 апр — РИА Новости. Жительница Красноярска привязала к машине больную собаку и заставила ее бежать за автомобилем, полиция по данному факту проводит проверку, сообщил краевой полицейский главк в Telegram-канале.
«Накануне вечером в дежурную часть ОП № 3 МУ МВД России “Красноярское” поступило сообщение от жительницы дома по ул. Вавилова, 27 о том, что женщина во дворе привязала собаку к автомобилю и начала движение. Полицейские по данному факту начали проведение проверки, в ходе которой установили личность женщины и опросили ее», — говорится в сообщении.
Выяснилось, что некоторое время назад собака породы алабай во время прогулки повредила сустав. Женщина решила показать животное ветеринару. Из-за больного сустава собака не могла запрыгнуть в багажник, женщина пыталась погрузить ее сама, но не смогла.
«Тогда она привязала животное поводком к машине и начала движение до дома своего внука на ул. Затонская, чтобы он помог поместить собаку в автомобиль. Проехав некоторое расстояние, женщина припарковала автомобиль и повела собаку пешком. В настоящее время продолжаются проверочные мероприятия, в том числе устанавливаются возможные нарушения ПДД. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщает полицейский главк.