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Введение пропусков в школах объяснила начальник образования Хабаровска

Новая мера не будет носить повсеместный и обязательный характер.

В части школ Хабаровска в обозримом будущем начнёт действовать пропускная система. Какие учреждения она затронет, как будет работать и с какой целью вводится, объяснила «АиФ-Дальинформ» начальник управления образования городской администрации Татьяна Матвеенкова.

Пропуска будут содержать фотографию ученика и его персональные данные. Как отметила собеседница, они появятся лишь в крупных школах, которые посещает большое количество ребят. Охранники в таких учреждениях не всегда могут запомнить учеников в лицо, из-за чего возникает потребность в дополнительных мерах предосторожности.

«Речи о том, что это будет повсеместным и обязательным явлением, не идёт. Но в крупных школах с очень высокой проходимостью охранники будут вправе просить пропуск, если у них появятся сомнения в принадлежности конкретного ученика к данному учебному заведению», — объяснила Матвеенкова.

Как добавила начальник управления образования, новая мера позволит избежать конфликтных ситуаций, а также сделать школы более безопасным местом.

Ранее мэрия сообщила, что пропускная система заработает с начала следующего учебного года. Отмечалось, что в ряде учебных заведений уже сейчас установлены домофоны, которые заметно осложняют доступ внутрь нежелательным лицам. Пропуска смогут усилить эффективность таких систем, не допуская передачу ключей в посторонние руки.

образование