Введение пропусков в школах объяснила начальник образования Хабаровска

«Речи о том, что это будет повсеместным и обязательным явлением, не идёт. Но в крупных школах с очень высокой проходимостью охранники будут вправе просить пропуск, если у них появятся сомнения в принадлежности конкретного ученика к данному учебному заведению», — объяснила Матвеенкова.