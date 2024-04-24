Введение пропусков в школах объяснила начальник образования Хабаровска

В части школ Хабаровска в обозримом будущем начнёт действовать пропускная система. Какие учреждения она затронет, как будет работать и с какой целью вводится, объяснила «АиФ-Дальинформ» начальник управления образования городской администрации Татьяна Матвеенкова.
Пропуска будут содержать фотографию ученика и его персональные данные. Как отметила собеседница, они появятся лишь в крупных школах, которые посещает большое количество ребят. Охранники в таких учреждениях не всегда могут запомнить учеников в лицо, из-за чего возникает потребность в дополнительных мерах предосторожности.
«Речи о том, что это будет повсеместным и обязательным явлением, не идёт. Но в крупных школах с очень высокой проходимостью охранники будут вправе просить пропуск, если у них появятся сомнения в принадлежности конкретного ученика к данному учебному заведению», — объяснила Матвеенкова.
Ранее мэрия сообщила, что пропускная система заработает с начала следующего учебного года. Отмечалось, что в ряде учебных заведений уже сейчас установлены домофоны, которые заметно осложняют доступ внутрь нежелательным лицам. Пропуска смогут усилить эффективность таких систем, не допуская передачу ключей в посторонние руки.