Эксперт рассказал о погоде в Краснодарском крае на майские праздники

Эксперт отметил, что апрель для Краснодарского края выдался на редкость жарким. По итогам месяца может быть побит температурный рекорд 2012 года. Апрель 2024 года имеет шансы стать самым жарким за всю историю наблюдений в регионе. В последние дни месяца воздух на Кубани может прогреться до 30…35 градусов тепла.