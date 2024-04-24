Эксперт рассказал о погоде в Краснодарском крае на майские праздники

Эксперт отметил, что апрель для Краснодарского края выдался на редкость жарким. По итогам месяца может быть побит температурный рекорд 2012 года. Апрель 2024 года имеет шансы стать самым жарким за всю историю наблюдений в регионе. В последние дни месяца воздух на Кубани может прогреться до 30…35 градусов тепла.
Господин Шувалов предположил, что и в первой половине мая в крае сохранится высокая температура. Возможен небольшой откат до +25 градусов, считает эксперт, однако ближе ко второй половине майских праздников воздух может прогреться до +30 градусов.
Осадков в первые дни мая, вероятно, не будет, считает Александр Шувалов. Однако он отметил, что осадки всегда сложно прогнозировать, поэтому утверждать наверняка нельзя. Тем не менее, отмечает спикер, можно почти точно сказать, что температура воздуха останется высокой.