У нового мэра Новосибирска Кудрявцева появились фейковые аккаунты

В телеграм создали уже 4 канала под именем Максима Кудрявцева. В них просят делать пожертвования, выкладывают фото одуванчиков и просят высказаться «об общей ситуации в Новосибирске».
Один из якобы каналов нового мэра Новосибирска был создан 16 апреля. В нём опубликованы два поста: с датой инаугурации и просьбой к подписчикам делиться мнением о городе. 101 подписчик. Пользователи пишут в комментариях — каким бы они хотели видеть Новосибирск.
Ещё один аккаунт завели 18 апреля, первым постом стало поздравление «С Новым мэром!». Также, выложены несколько фото Максима Кудрявцева, его интервью, открыт чат для обсуждений и указано, что канал, созданный 16 апреля — фейковый. 133 подписчика.
Два других каналы созданы 17 и 18 апреля: в одном постов нет, во втором — только ссылка на один из фальшивых аккаунтов.
Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что стикеры с новым мэром Новосибирска Максимом Кудрявцевым появились в телеграм.