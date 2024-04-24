У нового мэра Новосибирска Кудрявцева появились фейковые аккаунты

Один из якобы каналов нового мэра Новосибирска был создан 16 апреля. В нём опубликованы два поста: с датой инаугурации и просьбой к подписчикам делиться мнением о городе. 101 подписчик. Пользователи пишут в комментариях — каким бы они хотели видеть Новосибирск.