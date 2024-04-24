Семь съездов перекроют на развязке КАД с Пискаревским проспектом

Семь съездов перекроют в середине мая на развязке КАД с Пискаревским проспектом. Так, с шести часов утра 17 мая будут перекрыты съезды № 1, 2 и 6, откроют их только в пять утра 20 мая. С трех часов дня 18 мая до восьми часов вечера 19 мая будет перекрыт съезд № 7. А съезды № 3, 4 и 8 будут недоступны с шести часов утра 24 мая до пяти часов утра 27 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».