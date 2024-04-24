Семь съездов перекроют на развязке КАД с Пискаревским проспектом

Семь съездов перекроют в середине мая на развязке КАД с Пискаревским проспектом. Так, с шести часов утра 17 мая будут перекрыты съезды № 1, 2 и 6, откроют их только в пять утра 20 мая. С трех часов дня 18 мая до восьми часов вечера 19 мая будет перекрыт съезд № 7. А съезды № 3, 4 и 8 будут недоступны с шести часов утра 24 мая до пяти часов утра 27 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
— В связи ремонтом переходно-скоростных полос на внутреннем и внешнем кольцах КАД с заменой двух слоев асфальтобетонного покрытия будут полностью перекрываться семь съездов транспортной развязки, — уточнил начальник территориального ситуационного центра учреждения Илья Пузыревский.
Всего дорожники отремонтируют более 11 квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Так как для восстановления дорожного полотна часть из него придется срезать, то на таких участках образуется «ступенька» в 10 сантиметров. Поэтому съезды и было решено перекрыть.