В возрасте 58 лет умер экс-директор «АиФ на Енисее» Борис Кумышев

Бывший директор «АиФ на Енисее» Борис Нурдинович Кумышев умер в возрасте 58 лет. Об этом krsk.aif.ru сообщают близкие погибшего.
Борис Кумышев был настоящим профессионалом в издательском бизнесе. Борис Нурдинович работал генеральным директором «АиФ на Енисее» с 2006 по 2012 год. После этого он занимал ту же должность, но уже в «Российской газете».
«Редакции “АиФ” он запомнился взвешенным и мудрым человеком. И даже в сложных ситуациях он находил правильные слова. Вместе с ним мы запустили множество проектов и провели массу мероприятий и акций для читателей», — говорит главный редактор «АиФ на Енисее» Ольга Лобзина.
Коллектив редакции «АиФ на Енисее» выражает соболезнования родным и близким. Прощание с Борисом Нурдиновичем состоится 26 апреля в 11:00 по адресу: улица Ремесленная, 45/20.