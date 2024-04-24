Что можно и нельзя делать в зеркальную дату 24.04.2024

Не рекомендуется спорить или же решать важные вопросы через конфликты. Также следует избегать негативных мыслей и эмоций. Считается, что они могут отзеркалить. В указанный день запрещено проводить в одиночестве. Кроме того, в зеркальную дату нельзя начинать новые проекты или же менять работу. Желания загадывать в зеркальную дату не стоит.