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Что можно и нельзя делать в зеркальную дату 24.04.2024

Узнали приметы и запреты в зеркальную дату 24 апреля 2024.

Источник: Комсомольская правда

В апреле 2024 года зеркальная дата выпала на 24 число. Специалисты считают, что указанные дни обладают мистикой и своеобразной энергетикой. Кроме того, зеркальная дата 24.04.2024 совпала с полнолунием.

Что нельзя делать в зеркальную дату 24.04.2024

Не рекомендуется спорить или же решать важные вопросы через конфликты. Также следует избегать негативных мыслей и эмоций. Считается, что они могут отзеркалить. В указанный день запрещено проводить в одиночестве. Кроме того, в зеркальную дату нельзя начинать новые проекты или же менять работу. Желания загадывать в зеркальную дату не стоит.

Что можно делать в зеркальную дату 24.04.2024

Зеркальная дата считается удачным временем для финансовых дел, а также крупных покупок. Также можно определить планы на будущий месяц. Данный день считается удачным для проведения свадеб.