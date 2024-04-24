Медсестра из Волгограда выиграла 8 млн рублей на квартиру в лотерею

Волгоградка работает старшей медсестрой уде двадцать лет. Любит вместе с мужем и сыном съездить на охоту и рыбалку. Она вовсе не собиралась испытывать удачу в лотерею. Но пока бариста одной из кофеен варил ей напиток, случайно увидела фирменный магазин и купила три билета, один из которых оказался счастливым. Наталья с семьей живет на съемной квартире. Так что теперь ее мечта о собственном жилье станет явью.