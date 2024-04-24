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Медсестра из Волгограда выиграла 8 млн рублей на квартиру в лотерею

Волгоградка редко испытывала удачу, но ей крупно повезло.

Старшая медсестра из Волгограда Наталья Кислякова редко испытывала удачу и покупала лотерейные билеты, но ей крупно повезло. Женщина выиграла в лотерею на 8 Марта 8 миллионов рублей на квартиру, сообщили организаторы гослотерей.

«Попросила сына посмотреть результаты тиража на сайте. Через несколько минут он подходит ко мне с круглыми глазами от удивления и говорит, что я выиграла квартиру. Эмоции были неописуемые!», — признается Наталья.

Волгоградка работает старшей медсестрой уде двадцать лет. Любит вместе с мужем и сыном съездить на охоту и рыбалку. Она вовсе не собиралась испытывать удачу в лотерею. Но пока бариста одной из кофеен варил ей напиток, случайно увидела фирменный магазин и купила три билета, один из которых оказался счастливым. Наталья с семьей живет на съемной квартире. Так что теперь ее мечта о собственном жилье станет явью.