Медсестра из Волгограда выиграла 8 млн рублей на квартиру в лотерею

Старшая медсестра из Волгограда Наталья Кислякова редко испытывала удачу и покупала лотерейные билеты, но ей крупно повезло. Женщина выиграла в лотерею на 8 Марта 8 миллионов рублей на квартиру, сообщили организаторы гослотерей.
«Попросила сына посмотреть результаты тиража на сайте. Через несколько минут он подходит ко мне с круглыми глазами от удивления и говорит, что я выиграла квартиру. Эмоции были неописуемые!», — признается Наталья.
Волгоградка работает старшей медсестрой уде двадцать лет. Любит вместе с мужем и сыном съездить на охоту и рыбалку. Она вовсе не собиралась испытывать удачу в лотерею. Но пока бариста одной из кофеен варил ей напиток, случайно увидела фирменный магазин и купила три билета, один из которых оказался счастливым. Наталья с семьей живет на съемной квартире. Так что теперь ее мечта о собственном жилье станет явью.