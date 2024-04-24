Акция «Бессмертный полк» в Иркутске в этом году пройдет в новом формате

В министерстве по молодежной политике Приангарья рассказали о том, как в этом году пройдет акция ко Дню Победы «Бессмертный полк». В очном формате мероприятие не состоится, однако для жителей региона приготовили несколько вариантов участия в акции.
— Например, в онлайн-формате: сибиряки могут разместить фотографии и биографии ветеранов в своих соцсетях, либо нанести портреты героев войны на одежду или автомобиль. Также мы направим в муниципалитеты предложение разместить такие изображения на общественный транспорт, — рассказала замминистра по молодежной политике Ирина Авдеева.
В Иркутской области ко Дню Победы запланировали и много других мероприятий. В их числе всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Вручая эти ленты, волонтеры рассказывают о происхождении этого символа и его значении, а также о том, как правильно носить георгиевскую ленту. Кроме этого в Иркутском Доме молодежи организуют «Стену Памяти» с баннерами об участниках Великой Отечественной войны. Там же пройдет акция «Окна Победы», в рамках которой окна здания оформят рисунками и фотографиями.