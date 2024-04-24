Акция «Бессмертный полк» в Иркутске в этом году пройдет в новом формате

В Иркутской области ко Дню Победы запланировали и много других мероприятий. В их числе всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Вручая эти ленты, волонтеры рассказывают о происхождении этого символа и его значении, а также о том, как правильно носить георгиевскую ленту. Кроме этого в Иркутском Доме молодежи организуют «Стену Памяти» с баннерами об участниках Великой Отечественной войны. Там же пройдет акция «Окна Победы», в рамках которой окна здания оформят рисунками и фотографиями.