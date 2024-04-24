В Казани для купания в Голубых озерах организовали купели

В Казани для купания в Голубых озерах предусмотрены специальные места. Об этом сообщили в Институте развития городов Татарстана.
Эти меры были предприняты для сохранения природы Голубых озер. В специально отведенных местах для купания состав воды будет таким же, как и в озерах. Однако благодаря расположению это не будет нарушать экосистему.
Так, купели установили на Большом, Малом и Проточном озерах. Теперь посещать эти места можно с мая по август — с 5:00 до 22:00, с сентября по апрель — с 8:00 до 18:00.
Ранее в Казани на Голубых озерах официально запретили купание и дайвинг.