На ж/д вокзале в Новосибирске пассажир сыграл на рояле «Седую ночь»

Молодой человек устроил настоящий концерт на вокзале «Новосибирск-Главный». Отмечается, что многие пассажиры подпевали.
Музыкальный инструмент стоит на втором этаже в одном из залов ожидания. Случайный прохожий сел за рояль и исполнил несколько знаменитых хитов. Особенно присутствующим запала в душу «Седая ночь» группы «Ласковый май».
Люди подпевали и снимали виртуозную игру парня на телефон.
Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал о том, что ВК «Локомотив» выиграл «Зенит-СПб» в первом матче за пятое место Чемпионата России.