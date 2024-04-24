Жители Бердска остались без воды во время паводков

«Комбинат бытовых услуг со вчерашнего вечера запустил дежурный водовоз, и подвоз воды осуществляется по заявкам», — рассказали в пресс-службе.
По информации властей, в водоемах Бердска из-за паводка сильно загрязнена вода донными отложениями. Водоочистные сооружения города на данный момент работают на пределе своих мощностей, и потому в городе начались проблемы с питьевой водой. Во избежание увеличения создавшегося дефицита питьевой воды в Бердске накануне была отключена горячая вода.
В мэрии предположили, что снижение мутности воды и возобновление нормальной работы водозабора ожидается после 25 апреля.
Напомним, что спасатели МЧС попросили жителей Новосибирска не приближаться к водоемам, поскольку в Оби может резко подняться уровень воды до опасной отметки.