Жители Бердска остались без воды во время паводков

По информации властей, в водоемах Бердска из-за паводка сильно загрязнена вода донными отложениями. Водоочистные сооружения города на данный момент работают на пределе своих мощностей, и потому в городе начались проблемы с питьевой водой. Во избежание увеличения создавшегося дефицита питьевой воды в Бердске накануне была отключена горячая вода.