В Новосибирске на майских праздниках на уборку города выйдет 300 мусоровозов

Напряженная ситуация складывается вокруг контейнерных площадок домов, которые находятся рядом с дачными обществами, так как некоторые не имеют договоров о вывозе мусора. И поэтому расположенные рядом с дачами помойки становятся захламленными, появляются стихийные свалки. Наибольшая проблема возникла в Первомайском, Дзержинском и Калининском районах.