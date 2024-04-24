Нижегородская актриса Ирина Пегова показала редкие фото со взрослой дочерью

Нижегородская актриса Ирина Пегова поделилась редкими фотографиями со взрослой дочерью. Снимки она опубликовала в своем телеграм-канале.
Актриса с дочкой сделала несколько селфи. Ирина Пегова опубликовала фото из машины и с улицы. Поклонники отметили, что дочка очень похожа на маму.
— Как две сестрички! У вас очень красивая доченька! —написала Алена.
— Мне кажется Таня очень похожа на маму, — добавила поклонница.
— Хорошего вечера и удачного выступления на спектакле! — пожелала Екатерина.
Добавим, что Татьяна родилась в браке Ирины Пеговой и Дмитрия Орлова. В 2011 году они развелись.
Ранее стало известно, что Ирина Пегова получила звание Народной артистки России. Это высшее звание для артиста, которое выдают за выдающиеся заслуги в искусстве.