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Нижегородская актриса Ирина Пегова показала редкие фото со взрослой дочерью

Поклонники были поражены сходству мамы и дочки.

Нижегородская актриса Ирина Пегова поделилась редкими фотографиями со взрослой дочерью. Снимки она опубликовала в своем телеграм-канале.

Актриса с дочкой сделала несколько селфи. Ирина Пегова опубликовала фото из машины и с улицы. Поклонники отметили, что дочка очень похожа на маму.

— Как две сестрички! У вас очень красивая доченька! —написала Алена.

— Мне кажется Таня очень похожа на маму, — добавила поклонница.

— Хорошего вечера и удачного выступления на спектакле! — пожелала Екатерина.

Добавим, что Татьяна родилась в браке Ирины Пеговой и Дмитрия Орлова. В 2011 году они развелись.

Ранее стало известно, что Ирина Пегова получила звание Народной артистки России. Это высшее звание для артиста, которое выдают за выдающиеся заслуги в искусстве.