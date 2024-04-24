348 тысяч рублей за утрату: в Новосибирске ателье компенсировало потерю шубы

История началась в октябре 2021 года, когда Лариса З. отдала в ателье Елены К. свою норковую шубу на ремонт. Однако вместо обещанных сроков столкнулась с затягиванием процесса, игнорированием своих претензий и необходимостью судебных разбирательств.