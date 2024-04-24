348 тысяч рублей за утрату: в Новосибирске ателье компенсировало потерю шубы

В Новосибирске женщине отказались возвращать норковую шубу в ателье. Об этом сообщило Управление судебного департамента Новосибирской области.
В Новосибирске владелица ателье поплатится за утраченную шубу своей клиентки. Суд обязал ее выплатить более 348 тысяч рублей.
История началась в октябре 2021 года, когда Лариса З. отдала в ателье Елены К. свою норковую шубу на ремонт. Однако вместо обещанных сроков столкнулась с затягиванием процесса, игнорированием своих претензий и необходимостью судебных разбирательств.
Несмотря на то, что сроки ремонта были безвозвратно упущены, ателье не спешило возвращать шубу хозяйке. Более того, владелица всячески уходила от ответственности, утверждая, что швея забрала вещь к себе домой из-за болезни.
Суд встал на сторону истицы и постановил обязать ателье Елены К. выплатить:
— 232 150 рублей за утраченную шубу.
— 10 000 рублей неустойки.
— 16 500 рублей за невыполненную работу.
— 1 000 рублей компенсации морального вреда.
— 19 000 рублей судебных расходов.
— 70 000 рублей штрафа.
Пытаясь оспорить решение суда, владелица ателье утверждала, что на момент приема заказа не вела предпринимательскую деятельность и передала помещение знакомой швее. Однако суд не поверил в эти доводы и оставил решение первой инстанции в силе.
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