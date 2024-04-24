Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Германии

«После Карагандинского государственного университета имени Е. А. Букетова и 10 лет работы в Алматы от моего шефа, экоюриста Вадима Ни, который был супервайзером в академическом проекте при университете Юстуса Либиха в Гиссене, узнала, что в этой программе есть несколько мест в магистратуру и докторантуру на английском языке. Я знала, что в Германии социальный капитализм, и мне, как одинокой маме двухлетней девочки, там будет легче. Я прошла конкурс для поступления в магистратуру. Докторантура была уже в Бремене. Тема докторантуры несильно перекликалась с моим предыдущим образованием, но актуальна для казахстанцев: социальная история освоения целины в советском Казахстане. А поскольку казахстанские выпускники сдают госэкзамен по истории Казахстана, я стала претендентом на эту докторскую позицию».