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Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Германии

Многие не прочь уехать в Германию, где много преимуществ для качественной и комфортной жизни. Это можно сделать при помощи образовательных программ. Но сможет ли чужбина заменить родное гнездышко? На это у казахстанки свои ответы.

Источник: Zakon.kz

Корреспондент Zakon.kz расскажет, как однажды мать одиночка с малышкой на руках переехала в другую страну, стала доктором наук и встретила свою любовь.

Ребенок и наука

Родной город Алии Веделих — Караганда. В 2011 году девушка поступила в магистратуру в немецкий университет Юстуса Либиха в Гиссене. Через три года, получив диплом, она вернулась домой. Но позже решила продолжить учебу в Германии, зачислилась в докторантуру бременского университета Якобса. И самое интересное, весь образовательный путь ее сопровождала маленькая дочь.

«После Карагандинского государственного университета имени Е. А. Букетова и 10 лет работы в Алматы от моего шефа, экоюриста Вадима Ни, который был супервайзером в академическом проекте при университете Юстуса Либиха в Гиссене, узнала, что в этой программе есть несколько мест в магистратуру и докторантуру на английском языке. Я знала, что в Германии социальный капитализм, и мне, как одинокой маме двухлетней девочки, там будет легче. Я прошла конкурс для поступления в магистратуру. Докторантура была уже в Бремене. Тема докторантуры несильно перекликалась с моим предыдущим образованием, но актуальна для казахстанцев: социальная история освоения целины в советском Казахстане. А поскольку казахстанские выпускники сдают госэкзамен по истории Казахстана, я стала претендентом на эту докторскую позицию».

Алия Веделих

Сначала было сложно из-за того, что Алия была одна с ребенком. Однако она быстро получила место в садике. Муниципалитет оплачивал няню на те часы, когда садик закрывался, а студентка все еще находилась на занятиях.

«На время садиковских каникул было тяжело совмещать учебу с ребенком и везде успевать. Помогать мне прилетала мама, а на моих экзаменах забирала дочку с собой в Казахстан. У меня была стипендия, ее хватало на жизнь, но морально было тяжело. Еще мне было сложно с английским. Я самоучка и мои языковые возможности уступали знаниям других студентов. Но в целом я окончила магистратуру на твердую четверку».

вспоминает уроженка Караганды.

Учась в докторантуре, казахстанка встретила любимого человека и благодаря его поддержке уверенно защитилась.

«Поскольку моей темой диссертации была история, я много времени проводила в казахстанских архивах и библиотеках. Благодарна их сотрудникам за поддержку. После защиты я с радостью вернулась к своей страсти — экологической теме. Я эколог по первому образованию и более 20 лет проработала в различных экологических организациях и проектах. Открыла свое небольшое издание, освещаю экологическую и климатическую проблематику. Делаю это и на расстоянии, и приезжая в Казахстан и другие страны Центральной Азии. Продолжаю сотрудничать с природоохранными и экологическими организациями нашего региона».

отметила казахстанка.

Современная страна со старинными взглядами

В настоящее время 42-летняя Алия Веделих живет в Бремене. Она признается, что ей нравится, как работает немецкая система: правила, процедуры, четкость и обязательность. Больше всего ее в Германии удивило, как активно используется почта: люди пишут друг другу письма, шлют посылки, компании присылают счета, банки и госорганы — разные бумажные уведомления.

«Меня восхищает, что все небольшие проблемы решаются на местном уровне. Не надо писать канцлеру, как бывает в других странах. С вопросами, с которыми не справляются власти, жители вынуждены обращаться к президенту. Хотя до такого доходит крайне редко. Культура самоуправления очень сильная. Немцы часто путешествуют внутри страны, вообще они не привязаны к одному городу. На каникулах почти все семьи куда-то разъезжаются. И чтобы не создавать нагрузку на железную дорогу и автобан, график школьных каникул по немецким районам плавающий».

Алия Веделих

А еще немцы прекрасно говорят по-английски. В школах его учат со второго класса, в пятом добавляется второй иностранный.

«Моя дочка учится в девятом классе, она сейчас говорит на немецком, английском и испанском языках. Школы организуют языковые обменные программы. В ее гимназии есть такие программы со школами из Великобритании, Испании, США и Франции. Наши ученики едут к ним на неделю, а потом их школьники приезжают к нам изучать немецкий язык. Также у начальных классов есть такой предмет, как сексуальное образование. На нем детям объясняют про половые изменения, чтобы они знали, какие процессы происходят в их растущем организме».

подчеркнула собеседница.

Казахстанка добавила, что для немецких детей важно уметь плавать с малых лет, этому учат в школах, потому что в стране много водоемов.

Собеседница привела интересный факт про аренду жилья.

«Всегда заключаются контракты, которые защищают права обеих сторон. Жилье сдается абсолютно пустым, иногда в сдаваемых квартирах нет даже раковины и лампочек».

Алия Веделих

Веганское пристрастие

Казахстанка — веганка. По ее словам, последнее шесть лет в Германии стремительно развивается рынок веганских альтернатив. Страна становится по-настоящему изобильной для тех, кто не употребляет в пищу мясо.

«Веганка уже девять лет, до этого была на вегетарианстве 12 лет. Отказываюсь от продуктов животного происхождения ради животных. Чтобы их меньше выращивалось для страданий, эксплуатации и убийства. Я готовлю веганизированные версии казахских и привычных в Казахстане блюд. Моим немецким родственникам они очень нравятся. Вообще в Германии мало готовят с нуля с использованием первичных ингредиентов. Обычно в ход идут полуфабрикаты или доставка. Я люблю готовить из свежих продуктов. В Казахстане есть довольно крепкое веганское сообщество. В прошлом году мы с единомышленниками провели первый в Казахстане веганский фестиваль ÖmirFest и в феврале этого года организовали первую конференцию за права всех животных ÖmirConf».

поделилась экоактивистка.

Чем Казахстан лучше

Казахстанка признается, что тоскует по Родине. Каждый год она старается несколько раз навещать близких.

«После пандемии в Казахстан приехала в июне 2022 года на церемонию награждения победителей Tereshkevich Award. Это молодежная экологическая премия для молодых экоактивистов, которую учредил Экофорум в память о нашем общем друге Диме Терешкевиче. Он ушел из жизни в июне 2016 года в возрасте 34 лет. Я являюсь одним из соорганизаторов этой премии. Мы ее проводим ежегодно для молодых экоактивистов Центральной Азии. Во время приезда я помогла провести награждение, которое проходило в Шымкенте. В этом году планирую побывать на родной земле как минимум четыре раза, в том числе на указанной премии».

Алия Веделих

Сейчас экоактивистка уже находится в Казахстане, где пробудет до конца месяца.

«Я прилетела в середине апреля. Уже успела принять участие в первой встрече экокнижного клуба в Астане. Провели ее вместе с книжным обозревателем Элиной Петровой и книжным пространством OQU. В Алматы совместно с фондом Tasbaqa организовали пресс-тур для выпуска в природу Алматинской области спасенных от браконьеров среднеазиатских черепах. Сразу на следующий день организовали встречу для сплочения веганского сообщества Vegan BBQ Almaty. Сейчас я в родной Караганде в гостях у мамы. Здесь посетила фотовыставку про изменение климата, которая на днях открылась в ЭкоМузее. Еще успею побывать в Боровом. На Родине много встреч, личных дел, все очень динамично и насыщенно — сильно отличается от того, как я провожу дни в Германии. Там все спокойно и размеренно, в режиме хоум офиса, с перерывами на прогулки с собакой и домашние дела».

говорит гостья из Германии.

Все же в Казахстане жить интереснее, считает женщина. Здесь родной дом, уют, вкусные баурсаки, близкие, красивая природа и далеко шагнувшая вперед цифровизация, с чем Германия никогда не сравнится. Наша собеседница отмечает, что сейчас живет буквально на две страны, но, несмотря на то, что большее время находится в Германии, в Казахстане она реализует увлекательные и важные проекты для республики.