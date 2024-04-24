Продолжительные дожди в Алматы: в акимате обратились к горожанам

Ранее сообщалось, что в мегаполисах Казахстана, в том числе и в Алматы, ожидаются дожди и похолодание до 11 градусов. В Алматы сегодня температура днем поднимется до 23 градусов, а ночью опустится до 13 градусов. Скорость ветра составит 7,6 м/с.