Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сезон отпусков»: КТЖ обратилась к казахстанцам

Многие казахстанцы путешествуют по стране на поездах. В преддверии сезона отпусков «Пассажирские перевозки» и КТЖ порекомендовали пассажирам планировать свои поездки заранее, подробнее — на Tengri Travel.

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что билеты на пассажирские поезда можно приобрести в период от 45 дней до 1 суток до отправления поезда, на пригородные поезда — от 10 до 1 суток.

«Без комиссии приобрести тикеты можно на сайте bilet.railways.kz или в билетных кассах АО “Пассажирские перевозки” на железнодорожных вокзалах. Для удобства пассажиров в личном кабинете сайта bilet.railways.kz функционирует услуга “Лист ожидания”, которая позволяет при отсутствии билета в свободной продаже встать в очередь и в случае появления освободившегося места выкупить билет. Это можно сделать не ранее чем за 7 дней и не позднее чем за 2 часа до отправления поезда. О наличии билета пассажира уведомят в личном кабинете, а также через SMS-уведомление».

говорится в сообщении пресс-службы компании.

Уточняется, что данная услуга также доступна в билетных кассах вокзала.

туризм и отдых