«Сезон отпусков»: КТЖ обратилась к казахстанцам

«Без комиссии приобрести тикеты можно на сайте bilet.railways.kz или в билетных кассах АО “Пассажирские перевозки” на железнодорожных вокзалах. Для удобства пассажиров в личном кабинете сайта bilet.railways.kz функционирует услуга “Лист ожидания”, которая позволяет при отсутствии билета в свободной продаже встать в очередь и в случае появления освободившегося места выкупить билет. Это можно сделать не ранее чем за 7 дней и не позднее чем за 2 часа до отправления поезда. О наличии билета пассажира уведомят в личном кабинете, а также через SMS-уведомление».