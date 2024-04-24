Новые трехсекционные трамваи планируют закупить для Самары

Помимо этого, на заседании комитета по ЖКХ в городской думе 23 апреля 2024 года были обсуждены проблемы, связанные с работой общественного транспорта. На нем объявили о планах закупить еще порядка 30 таких трехсекционных трамваев в период с 2025 по 2027 годы.