Новые трехсекционные трамваи планируют закупить для Самары

В Самаре в ближайшие несколько лет в парке ТТУ ожидается значительное пополнение. Планируется покупка новых трехсекционных трамваев для улучшения ситуации с общественным транспортом.
Так, в 2024 году планируется приобрести три трехсекционных трамвая «Витязь», которые успешно эксплуатируются в Москве и получили положительные отзывы. Изначально рассматривалась покупка одного такого трамвая, однако появилась возможность приобрести сразу три состава.
Помимо этого, на заседании комитета по ЖКХ в городской думе 23 апреля 2024 года были обсуждены проблемы, связанные с работой общественного транспорта. На нем объявили о планах закупить еще порядка 30 таких трехсекционных трамваев в период с 2025 по 2027 годы.