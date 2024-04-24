25 апреля в Воронеже четыре автобуса изменят свои маршруты

25 апреля четыре воронежских автобуса скорректируют маршруты следования, об этом сообщили в городской администрации.
Причина — матч «Факела» и «Крыльев Советов». В этот день часть центральных улиц будет перекрыта. На период их закрытия автобусы № 46, № 58, № 76 и №С76 скорректируют путь следования:
№ 46, № 76, №С76 — с улицы Плехановской по улице Кольцовской, площади Черняховского, улице Кольцовской, остановке «ж/д вокзал Воронеж-1» и в обратном направлении с улицы Кольцовской по улице Плехановской далее по маршрутам;
№ 58 — с улицы Степана Разина по проспекту Революции, площади Ленина, улице Плехановской далее по маршруту и в обратном направлении с улицы Плехановской по площади Ленина, проспекту Революции, улице Степана Разина далее по маршруту.