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25 апреля в Воронеже четыре автобуса изменят свои маршруты

Причина — матч ФК «Факел» и «Крылья Советов».

Источник: АиФ Воронеж

25 апреля четыре воронежских автобуса скорректируют маршруты следования, об этом сообщили в городской администрации.

Причина — матч «Факела» и «Крыльев Советов». В этот день часть центральных улиц будет перекрыта. На период их закрытия автобусы № 46, № 58, № 76 и №С76 скорректируют путь следования:

№ 46, № 76, №С76 — с улицы Плехановской по улице Кольцовской, площади Черняховского, улице Кольцовской, остановке «ж/д вокзал Воронеж-1» и в обратном направлении с улицы Кольцовской по улице Плехановской далее по маршрутам;

№ 58 — с улицы Степана Разина по проспекту Революции, площади Ленина, улице Плехановской далее по маршруту и в обратном направлении с улицы Плехановской по площади Ленина, проспекту Революции, улице Степана Разина далее по маршруту.