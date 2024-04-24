Кузбассовец держал в страхе весь подъезд и развёл костёр в своей квартире

Выяснилось, что в марте мужчина залезал через балкон к соседке в квартиру, взломал балконную дверь, ругался и кричал, угрожал женщине, а затем скрылся. После этого он стучался к другой соседке и угрожал ей, но, не получив ответа, ушел. В один день сразу несколько жителей дома сообщили, что сосед с заострённой палкой угрожал им убийством. Также он не раз обещал поджечь дом.