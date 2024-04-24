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Кузбассовец держал в страхе весь подъезд и развёл костёр в своей квартире

После пожара на улице жители подрались с предполагаемым виновником.

Киселёвские полицейские посадили на 10 суток 36-летнего местного жителя, который держал в страхе весь подъезд и перед арестом поджёг собственную квартиру. Видео по ссылке.

На действия киселевчанина в полицию в марте от граждан поступило шесть жалоб. Апогеем стал поджог вещей мужчины в своей квартире. Жители дома до приезда специализированных служб экстренно вышли на улицу, где подрались с виновником. Ранее неоднократно судимого киселевчанина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Выяснилось, что в марте мужчина залезал через балкон к соседке в квартиру, взломал балконную дверь, ругался и кричал, угрожал женщине, а затем скрылся. После этого он стучался к другой соседке и угрожал ей, но, не получив ответа, ушел. В один день сразу несколько жителей дома сообщили, что сосед с заострённой палкой угрожал им убийством. Также он не раз обещал поджечь дом.

В отношении подозреваемого возбудили и уголовное дело за угрозу убийством. Санкции данной статьи предусматривают в качестве максимальной меры наказания 2 года лишения свободы. Материалы направили в следственный комитет.