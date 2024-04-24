Электробусный маршрут Э-22 продлят до улицы Космической в Нижнем Новгороде

Электробусный маршрут Э-22 продлят до улицы Космической в Автозаводском районе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в группе Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации".
— В мае планируется продление электробусного маршрута Э-22 «Улица Минеева — 7-я проходная ГАЗ» до остановки «Улица Космическая» через улицы Коломенскую, Маковского и Мончегорскую, — сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова.
Также после майских праздников будет увеличено количество рейсов электробусного маршрута Э-17. На линию выйдет дополнительный транспорт, а это значит, что интервал движения сократиться до 12−14 минут.
Напомним, что парковку на участках улиц Белинского и Максима Горького ограничат в Нижнем Новгороде с 13 мая. Остановка и стоянка автомобилей будут запрещены от улицы Новой через улицу Ковалихинскую и до площади Сенной. Это необходимо, чтобы увеличить пропускную способность загруженной улицы Белинского.