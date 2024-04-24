Электробусный маршрут Э-22 продлят до улицы Космической в Нижнем Новгороде

Напомним, что парковку на участках улиц Белинского и Максима Горького ограничат в Нижнем Новгороде с 13 мая. Остановка и стоянка автомобилей будут запрещены от улицы Новой через улицу Ковалихинскую и до площади Сенной. Это необходимо, чтобы увеличить пропускную способность загруженной улицы Белинского.