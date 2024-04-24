Две улицы в Новосибирске стали непроезжими до конца апреля

В Октябрьском районе Новосибирска до конца апреля закрыли для проезда два дорожных участка на улицах Бориса Богаткова и Ленинградской. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.
Так, до 1 мая не получится проехать по улице Бориса Богаткова возле здания № 82 на улице Кирова..
Кроме того, автовладельцам придётся искать пути объезда участка улицы Ленинградской напротив Октябрьского рынка.
В течение недели сотрудники ООО «НТСК» будут восстанавливать проезжую часть на этих дорожных отрезках после проведённого ремонта теплотрасс.
Водителей просят быть внимательными и руководствоваться знаками.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске закрыли для проезда участок улицы Римского-Корсакова.