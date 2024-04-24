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Две улицы в Новосибирске стали непроезжими до конца апреля

Энергетики восстанавливают проезжую часть после ремонта теплотрасс.

В Октябрьском районе Новосибирска до конца апреля закрыли для проезда два дорожных участка на улицах Бориса Богаткова и Ленинградской. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.

Так, до 1 мая не получится проехать по улице Бориса Богаткова возле здания № 82 на улице Кирова..

Кроме того, автовладельцам придётся искать пути объезда участка улицы Ленинградской напротив Октябрьского рынка.

В течение недели сотрудники ООО «НТСК» будут восстанавливать проезжую часть на этих дорожных отрезках после проведённого ремонта теплотрасс.

Водителей просят быть внимательными и руководствоваться знаками.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске закрыли для проезда участок улицы Римского-Корсакова.