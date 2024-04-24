Из России выдворят мигранта, оскорбившего в Челябинске чемпионку UFC: «Называл “русской свиньей”»

«Постановлением Тракторозаводского районного суда Челябинска он признан виновным. Ему назначено наказание — административный штраф и выдворение за пределы Российской Федерации в виде принудительного и контролируемого перемещения через государственную границу за пределы Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Мигрант признан виновным по административной статье за нарушение правил въезда в Россию либо режима пребывания или проживания.
Нарушитель едва не задавил девушку с подругой, пока те ехали на велосипеде. Иностранец специально подрезал их на своем автомобиле.
«А еще он кричал: “Ты никто, ты русская свинья! У меня вообще прав нет, мне ваш закон не писан, езжу как хочу!” Спрашивал у меня, девушка я или мужчина. В итоге начали подходить люди. Он не выдержал и попытался уехать», — рассказала Ирина Алексеева «Чемпионату».
Извиняться за свои слова и действия мужчина не планировал. Говорит, что у него на родине просить прощения у девушек не принято. Однако после задержания полицией записал видеоизвинения с ухмылкой. Прощения он попросил сразу у всех девушек Челябинска. Однако потерпевшая сомневается в искренности мужчины. Ирина опасается, что за него придут мстить.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что прав на вождение автомобиля в России у него, кстати, не было. Он сам похвастался этим перед Ириной. Поэтому штрафы за нарушения ПДД, на которые указала ему девушка, никак не напугали иностранца.