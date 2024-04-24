Из России выдворят мигранта, оскорбившего в Челябинске чемпионку UFC: «Называл “русской свиньей”»

Извиняться за свои слова и действия мужчина не планировал. Говорит, что у него на родине просить прощения у девушек не принято. Однако после задержания полицией записал видеоизвинения с ухмылкой. Прощения он попросил сразу у всех девушек Челябинска. Однако потерпевшая сомневается в искренности мужчины. Ирина опасается, что за него придут мстить.