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Экс-мэра Волгограда Ирину Гусеву наградили медалью Почетного гражданина Грозного

Почетные награды Ирине Гусевой вручили в марте за вклад в развитие местного самоуправления.

Источник: Официальный сайт Главы Чеченской Республики

Экс-мэр Волгограда, бывший депутат городской, областной и государственной Думы, а ныне сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева стала почетным гражданином города Грозного и получила благодарность от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Решение о награждении Ирины Гусевой за вклад в развитие местного самоуправления почетной медалью Грозненская городская Дума приняла еще 29 февраля 2024 года. Вручили ее и благодарственное письмо Рамзана Кадырова сопредседателю ВАРМСУ в марте 2024 года во время визита в Чечню.

Почему-то этот факт уже в апреле вызвал критику волгоградского политолога Вадима Шумилина. Хотя уроженка поселка Эльтон уже давно покоряет политические вершины и имеет немало наград, в том числе звание Почетного гражданина родного Палласовского района. Некогда простая учительница среднеахтубинской школы сегодня заседает вместе с президентом Владимиром Путиным, председателем СФ Валентиной Матвиенко, главами регионов и не только.