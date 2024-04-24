Экс-мэра Волгограда Ирину Гусеву наградили медалью Почетного гражданина Грозного

Почему-то этот факт уже в апреле вызвал критику волгоградского политолога Вадима Шумилина. Хотя уроженка поселка Эльтон уже давно покоряет политические вершины и имеет немало наград, в том числе звание Почетного гражданина родного Палласовского района. Некогда простая учительница среднеахтубинской школы сегодня заседает вместе с президентом Владимиром Путиным, председателем СФ Валентиной Матвиенко, главами регионов и не только.