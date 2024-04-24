Как медучреждения региона будут работать в выходные и праздничные дни мая

Поликлиники будут функционировать по следующему графику:
— 28 апреля, 1, 9 и 12 мая — выходные дни;
— 29 и 30 апреля, 10 и 11 мая — работа осуществляется по субботнему графику;
— с 9 до 15 часов, детских — с 9 до 14 часов; функционируют дежурная служба, лаборатории и служба неотложной помощи;
— 8 мая — предпраздничный день, время работы сокращено на 1 час, прокомментировали в Калининграде сегодня, 24 апреля 2024 года, собкору сетевой газеты Янтарный край в пресс-службе правительства Калининградской области.
Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф, как всегда, работает круглосуточно, вызов бригад по телефонам: 10.