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Как медучреждения региона будут работать в выходные и праздничные дни мая

В Калининградской области оглашён график работы подведомственных местному министерству здравоохранения медицинских организаций с 28 апреля по 1 мая и с 8 по 12 мая.

Источник: Янтарный край

Поликлиники будут функционировать по следующему графику:

— 28 апреля, 1, 9 и 12 мая — выходные дни;

— 29 и 30 апреля, 10 и 11 мая — работа осуществляется по субботнему графику;

— с 9 до 15 часов, детских — с 9 до 14 часов; функционируют дежурная служба, лаборатории и служба неотложной помощи;

— 8 мая — предпраздничный день, время работы сокращено на 1 час, прокомментировали в Калининграде сегодня, 24 апреля 2024 года, собкору сетевой газеты Янтарный край в пресс-службе правительства Калининградской области.

Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф, как всегда, работает круглосуточно, вызов бригад по телефонам: 10.

медицина