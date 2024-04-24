Юниоры Узбекистана не оставили сборной Ирана ни единого шанса на Кубке Азии и Океании по хоккею. Видео

Матчи проходили в двух городах Узбекистана — Ташкенте и Самарканде. Первыми сыграли Кувейт — Таиланд и Индонезия — ОАЭ.
Старт для хоккеистов из Кувейта был ужасен, островитяне отправили их в нижнюю сетку со счетом 0:56.
Матч Индонезии и ОАЭ был, напротив, очень напряженным: команды боролись за каждую шайбу, итогом борьбы стал счет 5:4. Несмотря на овертайм, эмиратская команда не смогла сравнять счет с азиатами и тоже отправилась в нижнюю сетку.
Во второй половине дня на лед в столичном Humo Arena вышли сборная Узбекистана, победитель прошлого юниорского кубка, и команда Ирана.
Игра началась очень легко, уже на третьей минуте узбекистанцы смогли заработать первое очко. Далее под натиском наших игроков иранцы все сильнее изматывались и теряли контроль над игрой. Сильное доминирование вкупе с красивой командной игрой и минимумом ошибок принесли нашей сборной победу. Игра завершилась счетом 19:0.
В это же время на самаркандском льду в противостоянии сошлись сборные Индии и Монголии. Монгольские хоккеисты ошеломили своих соперников профессионализмом и без особо труда столкнули их в нижнюю сетку. Игра закончилась счетом 0:32.
Второй день турнира обещает быть менее масштабным по количеству матчей, но не менее интересным. Сегодня в 19:30 по местному времени лицом к лицу сойдутся сборные административного округа Китая Макао и Индонезии, а также сборная Малайзии против Кувейта.
Следить за ходом игр можно на официальном сайте Кубка.
Евгений Одинцов.