В мэрии объяснили, почему в Нижнем Новгороде пахнет фекалиями

В мэрии Нижнего Новгорода объяснили причину запаха фекалий, на который постоянно жалуются жители. Пояснение появилось в социальных сетях. О неприятном смоге рассказывали жители, например, Новой Кузнечихи и микрорайона Цветы.
Причиной может быть сброс отходов в ливневую канализацию ассенизаторскими машинами. Также виной за это могут быть жители коттеджных поселков, незаконно сливающие отходы или нелегально подключающиеся к ливневой канализации.
Жители считают, что вонь могла возникнуть из-за сломанных очистных сооружений в Кстове. Роспотребнадзор не выявил аварийных ситуаций и нарушений, но власти призывают жителей обращаться в правоохранительные органы для проведения проверки.