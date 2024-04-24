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В мэрии объяснили, почему в Нижнем Новгороде пахнет фекалиями

Пояснение появилось в социальных сетях.

В мэрии Нижнего Новгорода объяснили причину запаха фекалий, на который постоянно жалуются жители. Пояснение появилось в социальных сетях. О неприятном смоге рассказывали жители, например, Новой Кузнечихи и микрорайона Цветы.

Причиной может быть сброс отходов в ливневую канализацию ассенизаторскими машинами. Также виной за это могут быть жители коттеджных поселков, незаконно сливающие отходы или нелегально подключающиеся к ливневой канализации.

Жители считают, что вонь могла возникнуть из-за сломанных очистных сооружений в Кстове. Роспотребнадзор не выявил аварийных ситуаций и нарушений, но власти призывают жителей обращаться в правоохранительные органы для проведения проверки.

экология