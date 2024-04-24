Челябинск вошел в топ городов с самой вкусной шаурмой

Путешественники рассказали, где в России самая вкусная шаурма — в топ городов вошел Челябинск, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Самая вкусная шаурма или шаверма — в Санкт-Петербурге, считают 25,92% путешественников. На втором месте Москва — за столичную шаурму проголосовали 19,34% опрошенных. Далее следуют Казань — 5,65%, Ростов-на-Дону — 5,32% и Нижний Новгород — 5,09%.
На одиннадцатом месте Пермь — 3,17%, на двенадцатом Воронеж — 2,99%, на тринадцатом Омск — 2,96%. Далее следуют Челябинск (2,54%), Красноярск (2,43%) и Волгоград (2,15%), об этом говорится в результатах опроса сервиса путешествий Туту.